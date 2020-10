Déploiement de la 5G : quels risques pour nos données personnelles ?

C’est un grand débat de société, le déploiement de la 5G suscite beaucoup de réaction. Et pour cause, nous sommes très nombreux à utiliser quotidiennement notre fameux smartphone.



En France, nous serions plus nombreux à posséder un smartphone qu’un ordinateur. Pourtant, de plus en plus d’élus s’opposent toutefois au développement de la 5G. Souvent invoqués, les risques sur la santé, mais aussi l’impact sur l’environnement. Enfin, la protection de nos données personnelles est au cœur des enjeux de ce déploiement. Jannik Dreier est maître de conférence à l’Université de Lorraine, spécialiste des questions relatives à la sécurité informatique.