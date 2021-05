Dépôt de gerbes Place Napoléon à La Roche-sur-Yon pour le 200ème anniversaire de la mort de l'empereur

Hier, la France et ses institutions ont célébré les 200 ans de la mort de Napoléon Ier, empereur des français. En Vendée, la figure de Napoléon est incontournable car il a pacifié le département. Son souvenir demeure cependant lointain, si on se réfère à la modeste affluence qui a entouré les autorités publiques dans leur remise de gerbes, hier après midi à la Roche-sur-Yon. Au pied de sa statue équestre, au cœur de la place de la ville qu'il a fondée en 1804 et dans laquelle il est venu en 1808, un hommage a été rendu. Pour Luc Bouard, le maire de la Roche-sur-Yon, sans l'action volontariste de Napoléon, la vie urbaine que les yonnais connaissent aujourd'hui, aurait été bien différente.