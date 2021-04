Dernière plénière de la région Grand Est : quel coup de pouce pour la relance?

Le Conseil Régional se réunit jeudi 22 et vendredi 23 avril 2021 en séance plénière.



Au menu notamment : de nouvelles mesures exceptionnelles de soutien, dans le cadre de la crise sanitaire.

3 questions à Jean ROTTNER, président de la région Grand Est.



Le président de la région a aussi présenté 3 unités mobiles de réanimation, qui verront le jour à Nancy, Strasbourg, et Reims.



Enfin interrogé sur une éventuelle candidature à sa succession, Jean ROTTNER a indiqué que la réponse viendrait "en temps et en heure". La date limite du dépôt des candidatures est fixée au lundi 10 mai.