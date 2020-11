Des anonymes fabriquent des boîtes de Nöel pour les sans abris

Alors que la période que nous vivons n'est pas des plus réjouissantes, des rayons de lumière et de générosité brillent tout près de chez nous.

C'est ce que l'on ressent avec le lancement de l'opération de la Maraude Mobile "Boîtes de Noël pour les plus démunis".



Des anonymes composent ces boîtes de Noël

"La Maraude 72 lance ce projet pour illuminer le Noëlde chaque bénéficiaire". C'est le message lancé sur ce groupe Facebook en cette période de fin d'année par Nathalie et les messages ne tardent pas à arriver. Proposition de réalisation de boîtes, où les déposer... La solidarité reste bien présente en Sarthe et elle s'organise.

Pour remplir cette boîte de Noël, mettez "un truc chaud, un truc bon", un produit de beauté, un loisir et un mot doux pour apporter un peu de bonheur à ceux qui en ont le moins. Chacun peut composer sa propre boîte, l'emballer pour réaliser un joli cadeau et le déposer dans différents points relais :

--- La Bertoche 217, rue de la Bertinière Le MANS

---- Carol Villard 34 rue du Taillis (quartier villaret) Le MANS .

--- Patricia Marie Gaucher 169, avenue Rubillard Le MANS

--- Groupe Mali, 3 rue des Fauvettes (bourg) ou 15 Chemin des Grandes Loges (campagne) ARNAGE . < Isabelle Regouin FB>

--- Friperie des Grenouilles 34, avenue du Général Leclerc ECOMMOY .

N'oubliez pas de préciser si ce sont des boîtes pour homme ou pour femme



"Je pense qu'il va y avoir un échange d'émotion qui va être impressionnant"

Ces boîtes et cadeaux seront collectés pendant un mois, jusqu'au 21 décembre, et d'être distribués pendant la semaine de Noël à l'ensemble des bénéficiaires de la maraude.

Avec une hausse constante des bénéficiaires de la Maraude Mobile en Sarthe, Nathalie est persuadée que toutes les boîtes trouveront preneur. Malgré leur précarité, elle tient à leur offrir ce cadeau.