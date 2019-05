Des aveugles et malvoyants à la conquête des grottes. Jeudi, c'est la journée internationale des grottes touristiques et du monde souterrain. L'ANECAT, l'Association Nationale des Exploitants de Cavernes Aménagées pour le Tourisme, organise des visites gratuites pour les malvoyants et les aveugles. Le président délégué de l'ANECAT répond aux questions de Corentin Dubois.