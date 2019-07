Des balades en parapluie géo localisé à Saint Gilles Croix de Vie à partir de septembre

C'est une première en Vendée. La Ville de Saint Gilles Croix de Vie proposera à partir du 21 septembre un projet immersif et original pour découvrir la cité maritime autrement : une balade sonore en parapluie géo localisé ! Balade sonore car, muni d'un casque, le promeneur entendra la ville se livrer comme jamais : témoignages d'habitants, anecdotes, ambiances sonores et musicales, ponctueront ce voyage dans l'espace et le temps. Géo localisé car le parapluie embarque un système basé sur le GPS qui permet aux différents contenus de se déclencher en temps réel, selon l'endroit où le promeneur se trouve.