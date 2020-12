Des boîtes pour les sans-abris avec Metz Mécènes Solidaires

La période de l'Avent est un temps de foi et de générosité. Alors que la crise sanitaire touche durement les plus démunis et que le froid arrive. Les personnes sans-abris seront nombreuses pendant les fêtes. Une initiative a le vent en poupe, les boîtes contenant des objets de premières nécessités et cadeaux pour les personnes sans-abris. Exemple avec Aurélie Reder de Metz Mécènes solidaires.