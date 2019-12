Des cadeaux de Noël sarthois, écolos et solidaires

Voici une idée pour vos cadeaux de noël qui est solidaire et écolo avec l'association ITER, qui accompagne des personnes dans la difficulté, sans emploi. Une aide avec un contrat de travail et un accompagnement. Créé en 2013, l'association est agréé chantier d'insertion par l'Etat. Aujourd'hui l'ITER c'est 2 chantiers: La machinerie et Vel'Nature. La Machinerie c'est 3 activités: la menuiserie, la métallerie et le second oeuvre. "Vel'nature" c'est de la location de vélos et canoës, la réparation mais aussi la gestion de buffets ou encore le service de traiteur. La boutique La Machinerie est ouverte du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 14h et le vendredi de 9h à 12h. Plus d'informations : https://www.facebook.com/itermachinerie/

Philippe Rouillon, le coordinateur de l'association ITER est au micro d'Auberi Maitrot.