Des caméras-piétons pour protéger les sapeurs-pompiers du Rhône

Les agressions contre les pompiers sont en hausse. "Une tous les trois jours", rappelle Rémy Chabbouh, secrétaire général de SUD-SDIS 69.

Des caméras dissuasives, mais pas seulement

Les pompiers du Rhône participent donc à cette expérimentation courant jusqu'en 2022. Une caméra-piéton embarquée sur l'un des membres de l'équipe d'intervention pourra être déclenchée en cas d'incident.

Elle aura deux effets, selon Rémy Chabbouh : un premier effet dissuasif, et un second qui permet l'enregistrement d'images pouvant servir à un pompier agressé pour prouver les faits. Les images sont strictement contrôlées et encadrées, les données resteront confidentielles.

Au total, onze départements en France participent à cette phase de test. À la fin de l'expérimentation, ils feront remonter leurs remarques concernant son efficacité.