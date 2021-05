Des "candidats qui ont fait leurs preuves" au Rassemblement national pour la liste dans le Loir-et-Cher

Le Rassemblement national dévoile peu à peu le nom de ceux et celles qui feront sa campagne pour les régionales. C'est ce qu'est venu faire mercredi 12 mai, à Blois, Aleksandar Nikolic. Celui qui brigue le siège de président de la région a vanté les mérites d'une liste qui sera mené sans grande suprise par Michel Chassier, délégué départemental du RN et conseiller régional depuis 2010. "On a pris sur ma liste, des gens qui ont fait leurs preuves depuis des années mais qui ont aussi certaines compétences", détaille Aleksandar Nikolic.

Un tel pour se positionner sur les questions d'aménagements du territoire, un autre pour faire bénéficier de sa connaissance du droits des collectivités territoriales. C'est en tous cas avec ces douzes candidats dans le Loir-et-Cher, qu'il espère faire la différence les 20 et 27 juin prochain.

Aleksandar Nikolic, chef de file du Rassemblement national pour les élections régionales :

Candidats aux départementales et aux régionales

Sur la liste Rassemblement national dans le Loir-et-Cher, des candidats sont bien connus, d'autres moins mais ils ont en tous cas, à une exception près, tous un point commun : ils sont également candidats aux élections départementales dans des cantons du Loir-et-Cher. Ce qui ne semble pas déranger leur chef de file : "ils défendront les habitants du Loir-et-Cher à travers les compétences du département [...] et également pour les régionales. Mais tout ça peut être aussi complémentaires sur certains sujets".



Des brigades d'intervention devant les lycées

La sécurité reste le sujet premier abordé par le Rassemblement national. A la Région, son candidat veut conditionner les aides régionales à destination des quartiers dits politique de la ville, à la "sécurité retrouvée". Il palide aussi pour la création d'une brigade d'interventions devant les lycéens "pour garantir la sécurité aux abords des établissements".

Un plan 5G sur trois ans

Sur le volet emploi, Aleksandar Nikolic explique que le Centre Val de Loire est un très beau musée, mais qu'il doit aussi être un territoire d'avenir. Pour cela, une condition : redynamiser la région notamment via le numérique. Il promet un plan sur trois ans de déploiement sur l'ensemble du Centre Val de Loire, de la 5G. Balayant les réticences de certains sur cette technologie, "je ne veux pas que notre région soit ringardisée", lance-t-il



Sur la santé, Aleksandar Nikolic veut déployer des camions de santé mobile pour aller au plus près de ceux qui sont éloignés des professionnels de santé. Il mise également sur la télémédecine pour lutter contrer les déserts médicaux en Centre Val de Loire.

Liste des candidats Rassemblement national dans le Loir-et-Cher :

1 - Michel Chassier - 72 ans - délégué départemental RN41

2 - Marine Bardet - 34 ans - agent immobilier - Blois

3 - Tom Renaux, collaborateur parlementaire, juriste en droit des collectivité territoriales - Vendôme

4 - Catherine Kuntz - 49 ans - artisan - Chémey

5 - Olivier Besnard - 49 ans

6 - Roselyne Hélary - 59 ans - conductrice de bus - Blois

7 - Lionel Segaud - 43 ans - ingénieur - Blois

8 - Emilie Forget - 41 ans - auxiliaire de vie - Romorantin-Lanthenay

9 - Cédric Pelé - 31 ans - collaborateur politique - St-Denis-sur-Loire

10 - Christine Varneville - 49 ans - aide à domicile - Briou

11 - Lucas Bisiaux - 19 ans - vendeur - Thésée-la-Romaine

12 - Annie Foucher - 74 ans - retraitée - St-Georges-sur-Cher