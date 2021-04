Des chaussures 100% végétales et biodégradables fabriquées à Brest

Umòja signifie en swahili, la langue la plus parlée en Afrique subsaharienne, « unité ». C'est le nom de cette start-up lancée il y a quelques années par deux brestois, Lancine Koulibaly et Dieuveil Ngoubou. Ils commercialisent aujourd'hui une collection de sneakers (des baskets) 100% végétales, fabriquées sans plastique et avec des matières bioldégradables.