Des chiens sont formés à Libourne pour détecter le Covid

On les savait capable de sentir les armes, la drogue ou même certaines maladies. A Libourne des chiens sont formés pour détecter le Covid.

L’étude a été initiée par l’école nationale vétérinaire en banlieue parisienne et poursuivie depuis début janvier par le CHU de Bordeaux et Céva, le laboratoire girondin en santé animal. Une fois formés, les chiens pourront réaliser une première détection de personnes infectées par le virus dans les gares et aéroports. On en parle avec Pierre-Marie Borne, vétérinaire chez Ceva et responsable du projet Cinocov.