Des clés pour chercher à convaincre et à persuader

Chercher à convaincre et à persuader l'autre, passer d'un sujet à un autre cela n'est pas chose aisée...C'est pourquoi, les étudiants de Science Po Dijon en collaboration avec l'établissement Saint Bénigne proposent les ateliers "graines d'orateurs". Une véritable expérience et un temps volontaire pour acquérir des outils afin d'approfondir le pouvoir des mots, de la parole comme l'expliquent Lilou-Rose et Marbène au micro de Georges Bon.