Des coeurs bleus dans les rues de Strasbourg : une opération pour l'autisme

Le vendredi 2 avril a lieu la mondiale de sensibilisation à l’autisme. En Alsace, l'association 'Autismes aujourd'hui' veut faire connaître ce trouble au plus grand nombre. Rencontre avec Aurore Kiesler, présidente et membre fondateur de l’association et Stéphanie Gertz, maman d'Oscar, 12 ans, lui même atteint d’autisme.