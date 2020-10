Des collégiens créent leur PME et soutiennent l'institut Curie

A Plouescat, 21 élèves de 3ème du collège Saint-Joseph s'apprêtent à signer leur premier contrat de travail ! Ils ont créé la mini-entreprise "Ca D'pote'. Leur but: fabriquer et commercialiser des objets, pour financer K-Dog, un programme de recherche contre le cancer du sein piloté par l'Institut Curie.

Ca D'Pote est la 12ème mini-entreprise du collège Saint-Joseph de Plouescat. Un projet aux vertues pédagogiques mais aussi solidaires.

Marion Watras a rencontré deux enseignants, Anne-Sophie Moal et Olivier Le Goff, et plusieurs élèves: Clément, Mathéo, Standley, Melvin, Noémie et Lisa.