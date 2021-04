Des commerçants formés pour vendre sur internet

Une réunion se tient ce soir à l’Elysée pour prévoir la possible réouverture des bars, des lieux de cultures et des magasins dit non essentiel dès la mi-mai. En attendant les commerçants sarthois doivent faire face à une grosse baisse de leur activité. Certains font donc le choix de se lancer dans la vente en ligne. Pour cela ils sont accompagnés par la CCI. Julie Hacaut est en charge des formations au numérique