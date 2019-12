Des contes et spectacles sur la Bible au collège Saint Grégoire

Un spectacle pour faire vivre la parole de Dieu. Les élèves de St Grégoire à Tours vont pouvoir y assister. On vous parle de celui qui propose des chants et des contes Biblique. Portait dans ce journal



Signature ce lundi du schéma d'animation de la vie sociale de Loir-et-Cher. Un document qui fixe les objectifs pour permettre à tous les loir-et-chériens d'avoir accès à des lieux ou initiatives permettant l'inclusion sociale et la socialisation des personnes.



Vague de froid cette semaine sur la Touraine et le Loir et Cher. Il fera beau mais les températures ne dépasseront pas les 7 degrés.