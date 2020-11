Des Cosmétiques BIO à la Végétalisation modulable et Design

Retour vers le Futur reçoit:

- Jessica HAMOU/ Fondatrice et Créatrice du Laboratoire 4 E à Avignon qui propose des huiles végétales BIO ainsi qu'une gamme de soins de beauté" KESARI" à base d'or violet.

- Sylvain HARDY/ créateur de Y- LYX " Connect to Nature" qui est un système de végétalisation modulable et design accompagnant la croissance des végétaux.