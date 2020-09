Des couloirs humanitaires à Poligny et Dole - Le comité de pilotage

C’est le coût de l’accueil et de l’accompagnement d’une famille de réfugiés irakiens à Poligny dans le Jura.

Si toutes les conditions sont réunies, elle doit arriver en France le 17 octobre 2020 via le dispositif des couloirs humanitaires.

A Poligny, un collectif se réunit depuis février dernier pour préparer la réception et l’accompagnement de cette famille, dans le but qu’elle soit intégrée et autonome d’ici deux ans.

Pour centraliser toutes les démarches, un comité de pilotage s’est formé.

Denise Gaillard est l'une de ses membres.