Des débats citoyens en Vendée autour du Pacte du pouvoir de vivre

En mars dernier, 19 organisations et syndicats s'engageaient, au niveau national, sur un Pacte du pouvoir de vivre. Un pacte politique, social et écologique, regroupant 66 propositions. A l'approche des élections municipales, les 7 organisations signataires du pacte en Vendée organisent des débats citoyens pour échanger autour de ce pacte.

Pour cet Invité régional, Fanny Brevet reçoit François Soulard, délégué départemental du Secours Catholique en Vendée, et Pascal Vrignault, secrétaire général de la CFDT Vendée.