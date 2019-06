Des déchets à la mer !

OCEAN PROTECTION est une association environnementale ayant comme objectif principal, la protection de la mer et des océans. Au travers de ses voyages et de sa pratique sportive, Jérome Chiclet, fondateur de cette association, a constaté une forte dégradation de la mer et des océans notamment à cause des plastiques.

A l'heure actuelle, où en sommes-nous de cette pollution ? Au niveau mondial ? Au niveau local ? Quelles sont les causes ? Et comment faire pour réduire notre montagne de déchets ? Jérome Chiclet nous explique sa vision et son regard sur ce problème et propose des solutions concrétes pour tenter de concilier pratiques sportives, nettoyages des plages et activités culturelles.

