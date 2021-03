Des élections régionales et départementales à la Saint-Glinglin ?

Dans une tribune publiée dimanche, dix présidents de région de droite comme de gfauche, dont celui de Nouvelle-Aquitaine s'opposent à un nouveau report des élections régionales et départementales considérant que "Toutes les élections sont essentielles. Ce n’est pas au Conseil scientifique de confiner la démocratie." Ce scrutin semble devoir se dérouler à la Saint-Glinglin dont malheureusement je ne connais pas la date. Ne peut-on imaginer que ces élections aient lieu là où c'est possible. Ce sont des élections locales et non nationales qui ne justifient pas une tenue à la même date dans toute la France.