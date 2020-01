Des emplois bientôt créés en Pays de la Loire.

Dans votre hebdo région cette semaine cette très bonne nouvelle pour l’économie des Pays de la Loire. Plus de 2400 emplois vont être créés grâce à deux contrats signés par les chantiers de Saint Nazaire.



Les anti-éoliens demandent un moratoire de 2 ans à Christelle Morançais pour empêcher l’installation de nouveau parc terrestre dans notre région.



Alors que les produits phytosanitaires font de plus en plus peur au grand public, les agriculteurs vendéens ont signé une charte de bonne entente de voisinage sur ce sujet



Le diocèse de Laval fait une place aux divorcés et aux personnes séparées qui souffrent souvent d’isolement.



Et puis une pièce de 12ème siècle d’un musée manceau est en route pour le Louvre Abu-Dhabi aux Emirats.