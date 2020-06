Des emplois créés à Argenton-sur-Creuse

Direction Saint-Marcel pour découvrir les deux candidats au second tour des municipales ce dimanche. Deux listes sont en course.



Bonnes nouvelles concernant l'emploi : à Argenton-sur-Creuse, 25 postes bientôt à pourvoir.



L’engrillagement de la Sologne a continué durant le confinement. 4 000 km de clôtures parcourent le territoire. Des élus et des associations veulent faire tomber ces barrières, nous l’entendrons avec notre invité.



Et pour finir ce journal, nous reviendrons sur la remise des prix du festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire, chez nos voisins du Loir-et-Cher.