Des emplois à pourvoir dans l'industrie

300 postes à pourvoir dans l'industrie costarmoricaine. Redorer l'image de l'industrie auprès des personnes en recherche d'emploi et du grand public, c'est l'objectif de ce job-dating, qui se tenait vendredi dernier au Légué. Une soixantaine d'entreprises ont répondu à l'invitation de l'UIMM, l'union des industries et des métiers de la métallurgie.

Mais ce secteur souffre encore de nombreux préjugés: un métier masculin, de mauvaises conditions de travail, des ateliers en mauvais état...

Des clichés, selon Annaëlle Brunet-Adesir, responsable de développement et des ressources humaines chez Lisi-Aérospace, à Plérin. Elle répond aux questions de Lena Plumer-Chabot.