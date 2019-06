Des entrepreneurs aguerris se mettent au service d’entrepreneurs qui démarrent

Claire Riguidel, vous êtes directrice de Réseau Entreprendre Normandie Seine & Eure

Xavier Sartoris, vous êtes président du même Réseau Entreprendre Normandie Seine & Eure, et par ailleur fondateur et dirigeant de la société Abysse corp basée à Grand Couronne et Miami USA,

Marc Mercier, vous êtes vice-président de Réseau Entreprendre Normandie Seine & Eure et également dirigeant de la société Burod’oc, que vous avez fondée à Darnétal.