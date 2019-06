Des étudiantes au service des personnes âgées pendant les vacances !

Les petites soeurs des pauvres proposent une expérience d’accompagnement des ainés en vacances par des étudiants. Soeur Elisabeth nous en dit plus à ce sujet.



Candice et Elisabeth, deux jeunes étudiantes, ont déjà participé à ces évènements organisés par les petites soeurs des pauvres, elles témoignent et nous racontent leurs expériences.



Marguerite de son côté a pu bénéficier de ces vacances l'an passé, elle nous raconte aussi comment cela s'est passée.





Si vous souhaitez participer à ces vacances du 1er au 12 Juillet, rendez-vous sur : https://petitessoeursdespauvres.org/maisons/maison-rennes/vacances-marthe-et-marie-2019/