Des fourmis et des hommes

Les fourmis sont des insectes sociaux qui s'organisent en colonies allant de quelques dizaines d'individus à plusieurs milliers (voire centaines de milliers). Ces insectes font partie de la grande famille des guêpes et abeilles, c'est à dire les hyménoptères. On observe une division, généralement trois grandes castes : les ouvrières, les mâles et la reine. Les individus fertiles et sexués possèdent des ailes pour le vol nuptial et sont chargés de la reproduction de la fourmilière : ce sont les mâles et la reine. Les ouvrières ont le rôle de nourrir et de protéger la fourmilière et ses habitants. Certaines ouvrières atteignent des tailles plus importantes et sont parfois appelées « soldats ». Il y aurait entre 25 000 à 30 000 espèces de fourmis sur notre belle planète. C'est une diversité énorme mais qui nous amène à de nombreuses questions. Quels sont les rôles des fourmis dans la nature ? Que mangent-elles ? Sont-elles véritablement des agricultrices ? Quelles sont les espèces présentes dans notre belle région Occitanie ? Comment les observer ? Nous répondons à toutes ces questions avec Rumsaix Blatrix, chercheur en écologie au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier et auteur de plusieurs ouvrages et articles sur les fourmis.

