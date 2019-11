Des funérailles écologiques

Le jour de la Toussaint, peut être êtes vous-allés vous recueillir sur la tombe de vos grand-parents, parent, frère ou ami défunts… : Le cimetière devait être bien entretenu et bien … béché… car aujourd’hui comme tout espace public communal il doit être désherbé sans produits chimiques et donc mécaniquement.

Mais on peut aller plus loin et se poser la question pour soi même: comment avoir des funérailles les plus écologiques pour ne pas polluer la planète une dernière fois ?

Tout d’abord nous avons en France le choix entre l’inhumation ou la crémation.

La crémation appellée aussi incinération est pratiquée pour un tiers des enterrements : le corps est soumis à une température de 850° et se réduit en cendres : C’est très énergivore : cela demande soit 2H pour un corps dans un cercueil en bois,

- 3/4 h pour un cercueil en carton - , …. et 20 litres d’essence. Du CO2 se dégage ainsi que des dioxines, toujours très toxiques, ainsi que du mercure des plombages dentaires…

J'ai toujours été toujours circonspecte sur l’incinération des déchets ménagers … je ne vois pas plus d’intérêt écologique à l’incinération des corps.

Sans compter que les archéologues du futur auront beaucoup de mal de déchiffrer notre histoire à partir de nos seules cendres ...

En revanche l’inhumation en pleine terre, sans construction d’un caveau, sans mausolée en granite ou en marbre, sans la construction de soubassement, de tombale et de stèle mais avec une simple plaque, peut se rapprocher selon moi de l’idéal.

On peut aussi acheter d’occasion des stèles revendues par les communes à la fin des concessions.

Le cercueil lui même peut être fabriqué à partir de ressource locale : du bois de récupération, carton, bambou, osier ou en papier mâché.

Et puis avant la mise en bière, il s’agit de ne pas accepter d’embaumement, ou tha-na-to-praxie, qui utilise 10 litres de formol et autre produits chimiques qui iront polluer le sol.

Enfin le lieu. Ce sont deux dernières questions à se poser. Quel type de cimetière ? Quel lieu d’inhumation ?

La demande écologique est aujourd’hui de laisser les herbes monter ce qui favorise ainsi les insectes et la biodiversité… Ainsi à Niort, le cimetière de Souché se veut « naturel » : exit les grosses plaques funéraires, place aux fleurs-plantées et aux arbres du souvenir. Le corps est déposé en pleine terre et son enveloppe sera en fibre naturelle.

Nos proches voudront-ils venir souvent se relier à notre souvenir ? Alors il vaut mieux choisir le cimetière le plus proche des uns et des autres, et tout simplement celui de sa commune.

En revanche, si on veut privilégier un endroit d’exception, car le site nous est cher affectivement ou tout simplement beau, nos proches n’iront pas souvent arroser les fleurs, mais le lieu sera empreint de plénitude et c’est aussi un cadeau.