Des idées de destinations pour les vacances de la Toussaint

Oser la plage en automne



1) la Plage de Pampelonne

Pour commencer cette tournée des plages, direction la presqu’île de Saint-Tropez dans le Var et la mythique plage de Pampelonne connue dans le monde entier. Notre recommeandation : une balade sur le sentier du littoral jusqu’à la plage de l’Escalet et son petit port privé. Une balade facile bien balisée de 5, 5 km entre pins et eaux turquoises avec passage du cap Camarat d’où la vue sur la baie est magnifique.

2) L’île des Embiez

Au large de Six-Fours-les-Plages, toujours dans le Var, l’île des Embiez est un petit paradis préservé truffé de plages et de criques toutes non aménagées pour jouer les Robinson. L’île est classée zone Natura 2000 et privilégie les modes de déplacement doux.

3) Les Calanques de Cassis

Autre paradis du littoral, les calanques de Cassis, dans les Bouches-du-Rhône. Classé Parc national, ce massif situé entre Marseille et Cassis, abrite pas moins de 26 calanques plus ou moins faciles d’accès.

Attention, certaines routes d’accès aux calanques sont fermées tous les week-end en octobre. Possible d’y accéder à pied depuis le centre-ville de Cassis (1 heure pour En-Vau, 25 min pour Port-Pin)

4) La Camargue

On aime particulièrement la plage de l’Espiguette au Grau-du-Roi. Une immense langue de sable blanc longue de 10 km, à 10 min du centre-ville, vierge de toute construction considérée comme l’un des plus beaux systèmes dunaires du Nord du bassin méditerranéen

5) Océan Atlantique

Cap à l’Ouest, direction l’océan Atlantique et on enfourche son vélo pour naviguer le long de la Vélodyssée, itinéraire cyclable de 1 200 km reliant la Bretagne à la Côte Basque. Les vacances étant courtes, on se focalisera sur le littoral landais, entre Arcachon et Biarritz. Un parcours de 8 jours dont 6 de roulage, des étapes d’une quarantaine de kilomètres par jour, et un itinéraire entièrement sécurisé et fléché.