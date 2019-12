C’est le rush dans les boutiques pour les cadeaux de noël, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, donne quelques recommandations pour préparer un Noël éco-responsable.

Et si cette année vous changiez votre façon de consommer, même durant les fetes. Pour préparer un Noël éco-responsable, qu’il s’agisse de décorations, cadeaux, repas, l’ADEME, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie donne quelques conseils.

Sylvain Krummenacher, nous en dit plus. Il est responsable communication à l'ADEME Nouvelle Aquitaine

Pour en savoir plus rdv sur ademe.fr