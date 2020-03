Des lettres anonymes distribuées pour redonner le sourire aux habitants

L'INTERVIEW / La joie se partage

Direction Bordeaux et Châteauroux où deux "factrices" distribuent anonymement des messages positifs dans les boîtes aux lettres des habitants. "Humanité Bordeaux", c'est le nom de cette initiative initialement créée à Bordeaux en novembre 2019 par Caroline, et qui s'est ensuite exportée à Châteauroux grâce à Marie en janvier 2020. Près de 2500 lettres ont pu être distribuées pour réchauffer les coeurs et redonner un peu d'espoir. Un concept qui pourrait facilement être partagé dans toutes les grandes villes de France.

Caroline et Marie, d'Humanité Bordeaux & Châteauroux, sont les invitées de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : Sur Instagram @HumaniteBordeaux et @HumaniteChtx



AU MENU EGALEMENT

• 17 objectifs pour demain, avec Patrick Lonchampt / Egalité entre les sexes

• Ça fait du bien d'en parler avec Philippe de Lachapelle, directeur de l'OCH / Trop d'enfants handicapés placés à tort à l'ASE

• Les Trophées de l'Engagement des Jeunes / Un festival zéro déchet à Marseille