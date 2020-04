Des livres pour tous par temps de confinement

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : VOUS AVEZ LA PAROLE - Pour répondre à vos questions, vous permettre de témoigner ou de proposer des initiatives solidaires, RCF accorde désormais une large place à la libre antenne. Chaque matin, du lundi au vendredi, de 9h à 10h, et chaque soir (à partir de mardi) de 21h à 22h, nous vous proposons des rendez-vous exceptionnels où vous avez la parole. > En savoir plus

► Appelez le 04 72 38 20 23

► Écrivez à : emissionspeciale@rcf.fr

SELECTION DE LIVRES "jeunesse"

Laura Sias, libraire au "Divan perché" à Paris (voir le site ici) nous conseille quelques livres adaptés aux enfants et aux pré-adolescents :

0/3 ans :

- Petite graine de Rob Ramsden, éditions Gallimard

4/5 ans :

- La Milléclat dorée de Benjamin Flouw, éditions de La Pastèque

6/7 ans :

- Les Riches heures de Jacominus Gainsborough de Rébecca Dautremer, éditions Sarbacane

- Les Animaux de Lou de Mymi Doinet, éditions Nathan

8/9 ans :

- Alcie et la forêt des fantômes chagrins de Jérôme Attal, illustré par Fred Bernard, éditions Robert Laffont - Collection R Jeunesse

10/13 ans :

- La Rivière à l'envers de Jean-Claude Mourlevat, éditions PKJ

- Le Célèbre catalogue Walker and Dawn de Davide Morosinotto, éditions École des loisirs

13 ans et plus :

- Hôtel Castellana de Ruta Sepetys, éditions Gallimard

- Cogito et Extincta de Victor Dixen, édition Robert Laffont, Collection R

SELECTION De romans et d'essais

Muriel Fauriat, cheffe de la rubrique livres à l'hebdomadaire Le Pèlerin nous propose une sélections de quelques romans et essais qui nous permettront de nous évader durant cette période de confinement.

- Regain, de Jean Giono, éditions du Livre de Poche

- Les mémoires d'Hadrien, de Marguerite Yourcenar, éditions Gallimard- collection Folio



Prenez soin de vous, La nouvelle émission de RCF

PRENEZ SOIN DE VOUS, c'est la nouvelle émission de RCF pendant le confinement. Chaque jour du lundi au vendredi, de 9h à 10h, Melchior Gormand, lui-même confiné chez lui, vous propose de passer une heure ensemble, en direct. Échanger des bonnes idées pour vivre le confinement le plus sereinement possible, s'entraider entre auditeurs de RCF et partager de belles expériences de solidarité... La place est à la libre antenne sur RCF.