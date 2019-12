Des maraudes dans les rues parisiennes pour accompagner les SDF

L'INTERVIEW / Des maraudes sociales chaque samedi

C'est à la suite d'un voyage en Inde en 2015 que Meryl Attou et Usman Ishaq fondent l'association parisenne Dans Ma Rue. La principale mission est de s'engager au côté de personnes sans domicile fixe et de valoriser le lien social et l'échange. Depuis la création de l'association, 700 bénévoles déambulent dans les 13ème et 15ème arrondissements de Paris avec leur sac à dos et leur bonne humeur. Même si certains SDF présentent une certaine méfiance lors de la première rencontre, d'autres attendent tous les samedis avec impatience pour discuter avec les bénévoles de l'association Dans Ma Rue.

Emilie Rey, la vice-présidente de l'association Dans Ma Rue, est l'invitée de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : https://www.dansmarue.net/



L'instant culture

La première biennale internationale du son au Mans.

Pour réécouter : https://rcf.fr/culture/la-premiere-biennale-internationale-du-son-au-mans



AU MENU EGALEMENT

• 17 objectifs pour demain, avec Patrick Lonchampt / Objectif 12 : consommer responsable

• Ça fait du bien d'en parler avec Philippe de Lachapelle, directeur de l'OCH / La fraternité n'est pas loin