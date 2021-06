Des marionnettes pour dénoncer les violences

Avec la crise sanitaire les violences familiales ont augmenté de 20%. La compagnie costarmoricaine "Comme quoi" et l'ADALEA viennent d'obtenir des financements pour présenter le spectacle "Pas seul" dans les classes du CE 2 au CM2 de l'agglomération briochine. Le spectacle et les ateliers qui suivent sensibilisent aux violences conjugales ou intra-familiales. Géraldine Schmurr-Picart, de la compagnie "Comme quoi".



Pour en savoir plus, vous pour allez sur le site de la compagnie de Marionnettes "Comme quoi". L'adresse : commequoi.fr