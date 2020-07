Des masques pour les étudiants précaires

Des masques lavables et gratuits pour les étudiants précaires. L'association Horizon D'avenir a décidé d'en distribuer 1800 cette semaine.



Un golf en intérieur a ouvert ses portes il y a quelques semaines à Langeais. Un concept original, peu répandu en France, qui permet de sortir ses clubs même lorsque la météo n'est pas idéale.



La température monte encore demain et on dépassera les 30 degrés cette fois, avec bien évidemment du soleil toute la journée.