Des milliers de personnes ont défilé à Bordeaux

La mobilisation contre la réforme des retraites a une nouvelle fois mobilisé hier partout en France. A Bordeaux, ils étaient plusieurs milliers à envahir tout d'abord la place de la République puis le cours d'Albret direction place de la Bourse. Ils étaient aussi nombreux que le 5 décembre selon les manifestants : 70 000, 13 000 selon la préfecture. Pour la première fois, la CFDT faisait partie officiellement du cortège.

Violaine Attimont était sur place, reportage à écouter >>>>

Et en Gironde dans la nuit de lundi à mardi, 50.000 foyers ont été privés d'électricité, des coupures revendiquées par la CGT. L’incident est survenu dans la nuit entre 00h45 et 2h45 sur les deux postes, l’un situé à Mios, sur le bassin d’Arcachon, et l’autre à Cissac-Médoc.