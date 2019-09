Des nouveaux locaux pour la Calendreta Los Cascamels

En ces temps de rentrée scolaire, on remarque le succès grandissant des écoles occitanes dans le Midi de la France et notamment dans l'Aude



Nous avons participé fin septembre à la fête d'inauguration de la Calendreta "Los Cascamels" à Rieux-Minervois. Dans ce magazine, rencontre avec l'équipe pédagogique, l'association et une famille... Avec toujours beaucoup d'enfants autour de nous