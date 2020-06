Des nouvelles de la pastorale de la santé

Depuis 10 semaines, nous étions accompagnés chaque matin par la messe en direct, et j’en profite pour remercier tous les prêtres du diocèse qui se sont relayés à l’antenne pour assurer ce service d’Eglise. Les célébrations ayant pu reprendre ce week-end en Moselle, nous retrouvons notre programme habituel, avec les routes diocésaines dès 11h.

La période que nous venons de traverser a particulièrement impacté les équipes des hôpitaux et des Epadh dans lesquels interviennent habituellement les personnes missionnées par le service santé handicap du diocèse. Nous avons voulu prendre des nouvelles de ces équipes et pour cela, j’ai la joie de recevoir Bernadette Schweitzer, directrice du service diocésain, accompagnée de deux membres de l’équipe : Veronique Vandecandelare et Caroline …