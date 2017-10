Des nouvelles du Charles de Gaulle

Vous le savez maintenant, le porte avions Charles de Gaulle est en travaux de refonte à mi-vie, dans la rade de Toulon. Depuis le début de l'année, plus de 1 000 personnes sont à pied d'oeuvre sur le navire pour lui donner une seconde jeunesse. Des travaux qui sont évalués à 1 300 000 000 d'euros... et pour le moment, tout se passe comme prévu.

On fait le point avec Jérôme Charrier, ingénieur chez Naval Group et chef de chantier adjoint sur le Charles de Gaulle.

Le chantier sur le porte-avions devrait se terminer au mois de juillet 2018. Les marins eux, commencent déjà à s'entraîner cette semaine sur des simulateurs...