Des parcours sonores pour une histoire incarnée et une géographie sensible

Les élèves en Bac Pro MS Métiers de la sécurité de St François de Sales à Alençon ont réalisé des audioguides pour enseigner l'histoire de la Shoah autrement. Un travail réalisé dans le cadre du projet "Par les vivants" porté par l'Education Nationale. Le 27 janvier sera la journée de la mémoire de l'holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité. Marie-Edith André professeure de lettres et d'histoire-géographie et Meyer Malka Rabbin Régional de la Normandie sont nos invités.