Des pommes, des poires... et de la qualité environnementale !

"Tac, tac, tac" : sur le toit du fourgon tapent le bas de grands filets. "Ce sont des filets anti-grêle, destinés à protéger les arbres contre les intempéries" explique Jean-David Baisamy, l'un des quatre producteurs dirigeants de l'exploitation.

Nous voilà au cœur du verger, à Chevrier. Plus de cinquante mille pommiers et poiriers sont plantés là, qui donnent huit-cent cinquante tonnes de pommes et cent cinquante tonnes de poires par an. "Vous avez la vue sur l'exploitation et sur la région. Avec le Jura et le Vuache", commente notre guide.



"PLUS ON AVANCE, PLUS LA PRÉOCCUPATION ENVIRONNEMENTALE PREND DU SENS"

Comme un symbole de la préoccupation des associés pour la nature : un noyer trône au milieu des pommiers. On n'a pas voulu le déloger : le verger a été planté autour. Car l'une des spécificités d'Atout Pom, c'est la préoccupation pour l'environnement.

Une exploitation labellisée Haute Qualité Environnementale, totalement raisonnée, avec une partie de production biologique. "Ça a toujours été dans notre culture !" sourit Jean-David Baisamy. "Et plus on avance, plus ça prend du sens. Maintenant c'est une attente sociétale".



"CROQUER DANS UNE POMME ET LA MANGER ENTIÈRE, AVEC LA PEAU ET LES PÉPINS, C'EST UNE VRAIE SATISFACTION"

Jean-David Baisamy est élu à la Chambre d'Agriculture Savoie Mont-Blanc, il s'engage pour valoriser ces questions environnementales. "Toutes les filières sont concernées. Je vois que ça bouge ! Mais tout le monde ne peut pas se convertir en un clic ! Par exemple, en arboriculture, un verger dure plus de vingt ans. On ne peut pas passer à des variétés plus résistantes du jour au lendemain."

Car on parle bien là de travail du vivant. Et c'est d'ailleurs ça qui passionne le producteur : "voir grandir nos arbres, en prendre soin tout au long de l'année et enfin croquer dans une pomme, entière, avec la peau et les pépins... C'est une vraie satisfaction intérieure"

Atout Pom vend sa production dans les magasins biologiques et les supermarchés des environs. On peut aussi acheter les fruits sur place, dans la boutique de l'exploitation. Et en profiter pour parler avec ceux qui les ont fait pousser.