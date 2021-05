Des pratiques commerciales condamnables

On est en présence de pratiques soit qui ne sont pas assez réglementées, soit qui sont aux limites de la légalité. Certaines pratiques sont illégales et les grandes associations de défense des consommateurs sont vigilantes pour intervenir auprès du législateur français ou européen pour combler des vides juridiques. D'autres sont légales et n'hésitent pas à introduire un rapport de force entre les clients et les opérateurs qui comptent sur une hésitation de leurs clients à changer de partenaires au prix de procédures administratives compliquées ou tout simplement parce qu'ils présument qu'ils ne connaissent pas leurs droits. L'association peut être saisie par mail à l'adresse soslitiges58@gmail.com - www.sos-litiges-58.e-monsite.com