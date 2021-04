Des quartiers fertiles en Isère

Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Julien Denormandie et la ministre déléguée chargée de la ville, Nadia Haï se sont associés à l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) afin de lancer un appel à projet prévoyant le financement de 100 fermes urbaines sur le territoire français. L’enveloppe consacrée à cet appel à projet, s’intitulant “Quartiers fertiles” s’élève à 34 millions d’euros.



Rénovation de quartiers

L’appel à projet “Quartiers fertiles” s’inscrit dans les missions de l’ANRU, chargée de mettre en place un nouveau programme national de renouvellement urbain. Dès lors, “l’agriculture urbaine a été identifiée comme un levier stratégique permettant de renforcer la dimension environnementale” des 450 quartiers français concernés par ce programme, a affirmé le gouvernement.



L’objectif, selon l’ANRU et le gouvernement, est donc “d’intégrer des espaces de végétalisation et de mise en culture” au sein des quartiers. Ces fermes urbaines sont vues comme “un levier de réponse aux dysfonctionnements urbains”.



Déjà neuf projets en Isère

Le premier volet de cet appel à projet s’était clôturé le 7 décembre 2020, avec l’annonce de 27 lauréats, dont deux en Isère (Vaulx-en-Velin et Annemasse). Le deuxième, achevé le 16 avril, en a désigné 48, portant à 75 le nombre de lauréat en France. En Isère, ce sont 7 autres projets qui pourront bénéficier de l’enveloppe gouvernementale pour se développer : Rillieux-la-pape, Villefranche, Saint-Fons, Saint-Etienne, Lyon, Grenoble et Saint-Martin-d’Hères viennent s’ajouter à Vaulx-en-Velin et Annemasse. Un troisième appel à projet vient de commencer. La date butoire pour envoyer les dossiers est le 16 juillet, avec une annonce des résultats à l'automne 2021.



Ferme urbaine coopérative et champignonnière

Vendredi 16 avril, 48 nouveaux projets ont donc été dévoilés, dont deux dans l’agglomération grenobloise. La champignonnière de la Frise d’Eybens est le premier projet a avoir retenu l’attention du l’ANRU et du gouvernement. Initialement basée dans les caves de la Frise, l’entreprise Champiloop souhaite se développer à Saint-Martin d’Hères, dans un parking-silo en jachère. Maxime Boniface et Hamid Sailani souhaitent produire des substrats avec des intrants locaux et des ateliers pédagogiques sur la production alimentaire. Le projet pourra commencer à se développer dès la fin de 2021.

Hamid Sailani à gauche et Maxime Boniface à droite posent devant les Caves de la Frise avec leur récolte de pleurotes @Champiloop

Le second projet est celui de la création d’une ferme coopérative de 15 hectares dans le quartier de la Villeneuve de Grenoble et d’Echirolles. La ferme produira des légumes à destination des habitants, avec un système de paniers. Les habitants devront, en contrepartie, prêter main forte sur la ferme. L’installation est prévue de février à septembre 2022.