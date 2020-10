Des scientifiques en confinement avec Imaginasciences

Pour le mag des sciences de cette semaine, des étudiants en Master 2 CCST (Culture Communication Scientifique et Technique) de l'UGA sont allés à la rencontre de chercheurs pour les confronter à des planches de bande dessinée illustrant leur métier (réalisées par Jim Jourdane). Archéologue, sociologue ou botaniste, quelle est la part de fantasme et quelle est la part de réalité dans l'image que nous nous faisons de ces métiers de la recherche ? Ces entretiens ont été réalisés dans le cadre de l'événement Imaginascience 2020, à retrouver ce mercredi 7 et jeudi 8 octobre en ligne sur imaginascience.fr.