Des sépultures multiples découvertes sur l'ancien site de Monin

Que peux nous dire l'ancien cimetière médiévales de Bourges, situé au niveau de l'ancien site de Monin, place des marroniers ? Des fouilles sont en cours depuis le mois d'avril et les trouvailles sont étonnantes.



Une indrienne en finale de la coupe de France de handbike. La jeune femme voit plus loin et vise déjà les jeux paralympiques de Paris en 2024. Elle sera notre invité dans quelques minutes.



Aujourd'hui ce sont les 15 ans de l'antenne des chiens guide aveugles de Châteauroux.

L'occasion de mettre en avant leurs actions.



Et on jettra un oeil à ce qui ce passe en région Centre . Si vous aimez la course a pied cela peut vous intéresser. La 37e édition du 10 et 20 km de Tours et la 6e édition du Marathon ce dérouleront ce dimanche. Des dizaines de milliers de participants sont attendus.