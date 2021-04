Des signatures face au projet de destruction d'Acropolis et du théâtre de Nice

Le projet d'extension de la coulée verte à Nice est sur de bons rails. La mairie veut faire vite et raser Acropolis et le Théâtre National de Nice. La gauche, n'étant plus au conseil municipal se fait entendre au travers d'une pétition en ligne. "Nice au Coeur" estime que "l'extension de la coulée verte, va coûter au contribuable niçois 73 millions d'euros" alors même que des investissements ont eu lieu sur les deux bâtiments pour les rénover ses dernières années. Pour "Nice au Coeur" Acropolis, "c'est 200 000 nuitées pour l'hôtellerie niçoise et 60 millions d'euros de retombées sur le cœur de ville". Le tourisme de congrès risque de se retrouve en difficultés selon la gauche niçoise.

Interview avec Patrick Allemand, conseiller municipal et métropolitain à Nice de 2008 à 2020: