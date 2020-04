Des situations déjà difficiles cette fois criantes...

Le Président du club Rotary de Mortagne et le Perche, Joël Lenoir, parle de situations, déjà difficiles, qui cette fois sont criantes. Le président du Secours Catholique, Jean-Paul Maillard ajoute effectivement que cette crise sanitaire "exacerbe des situations et malheureusement ça n'a pu qu'aggraver le cas des plus démunis, des personnes qui se sentent en détresse".