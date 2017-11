Des skateboards vendus aux enchères à Biarritz

Vendredi 10 novembre, à Biarritz, dans la soirée, aura lieu une vente aux enchères plutôt originale. Ils sont graffeurs, designer ou dessinateurs et tous se sont regroupés pour la bonne cause, autour de Ventura, tatoueur de Biarritz. Armés de pinceaux, de bombes de peinture et d’une bonne dose d’imagination, ces 40 artistes ont apposé leurs marques, non pas sur des tableaux, mais sur des skate board.

Des planches originales qui vont être exposées et mises aux enchères dès le début de la journée. Derrière cette initiative, le club de services Kiwanis de Libourne, qui souhaite utiliser l'argent récolté en faveur de l'enfance défavorisée. Pour ces skate originaux, les inspirations sont diverses.

L’exposition vente débute à partir de 20h à l’hôtel bar restaurant "Les baigneuses" au 14 rue de vieux port à Biarritz. Elle se terminera le 20 novembre prochain.Mais pour récupérer les planches vendues, il faudra attendre début décembre !