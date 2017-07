Des soeurs jouent au tiercé pour la bonne cause!

Deux sœurs coiffées de casque qui donnent le top départ d’une course sur fond d’hippodrome, l’image n’est pas banale. Mais c’est pour la bonne cause. Ses sœurs font partie de la congrégation apostolique de St Jean à Semur–en –Brionnais, en Bourgogne. En 1992, elles emménagent dans un ancien petit séminaire mis à disposition par le diocèse.

Un bâtiment à l’abandon depuis 25 ans. Tout est donc à refaire. Les cloisons, les murs à gratter, la chapelle. Et la façade. Pour financer les travaux, les sœurs font appel aux dons des internautes, via la plate forme Credofunding. Un clip plein d’humour où on les voit perplexes dans l’apprentissage de chants monastiques ou tête en l’air dans la préparation des plats en cuisine. Un énorme buzz sur internet. Et des retours plein d’enthousiasme.

Lancée en octobre 2015, cette première campagne leur a apporté 54 000 euros. Bien mais pas suffisant. Il leur manque 49 000 euros pour financer le reste des travaux. D’où ce nouveau clip, "Avec vous, le Tiers, c’est gagnant" où elles jouent les journalistes hippiques, en s’assumant dans la joie.

Une nouvelle initiative partie au grand galop. 95 % de la somme a été collecté. Et il reste jusqu'au 20 juillet pour la compléter sur la plate forme Credofunding.